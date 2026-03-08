Gestolen SUV van beroofde man klemgereden; vluchtende verdachte neergeschoten

HomeOnderwerpenJustitie en politieGestolen SUV van beroofde man klemgereden; vluchtende verdachte neergeschoten
Een 42-jarige man is afgelopen nacht bij thuiskomst aan de Eshanhoesen Abdoelrahmanstraat in Suriname mishandeld en beroofd door een onbekend aantal rovers. Het slachtoffer, T.G., werd daarbij zodanig toegetakeld dat hij volgens eigen zeggen buiten bewustzijn raakte.

De rovers gingen er vandoor met een grijze VW Tiguan SUV, een portemonnee met daarin Amerikaanse dollars, persoonlijke spullen en een mobiele telefoon.

Nadat het slachtoffer weer bijkwam, schakelde hij de politie in. Volgens T.G. hield hij aan de mishandeling een opgezwollen gezicht en pijn aan zijn oor over.

De politie ging vervolgens ter plaatse en verwees het slachtoffer met een visum naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De zaak kreeg later op de dag een spectaculaire wending toen het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) samen met de inlichtingendiensten het gestolen voertuig wist te signaleren. Dit leidde tot een wilde achtervolging in de omgeving van de Charlesburgweg waarbij er op de politie werd geschoten.

Volgens de politie kwamen de verdachten tijdens de achtervolging met het voertuig in een goot terecht. Daarbij zouden de inzittenden het vuur hebben geopend op de politie, waarna de politie terugvuurde.

Tijdens de schietpartij werd één verdachte in zijn rug geraakt, terwijl twee andere verdachten wisten te ontkomen door weg te vluchten in de bosschages aan het einde van de Nieuwe Charlesburgweg.

De Surinaamse politie is momenteel bezig met de opsporing van deze voortvluchtige verdachten.

