Echtpaar Plein-Thomas 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Plein-Thomas heeft op woensdag 4 maart in stilte hun 50-jarig huwelijksjubileum herdacht in Paramaribo.

Ronald August Plein en zijn echtgenote Alma Marie‑Threse Thomas zijn al een halve eeuw met elkaar verbonden en kijken terug op een leven dat in het teken stond van onderwijs, kerk en gemeenschap.

Plein werd geboren op 3 april 1942 te Paramaribo. Hij komt uit een gezin van zeven kinderen en is het vierde kind. Van de zeven kinderen zijn er momenteel nog vier in leven. Hij belijdt het rooms-katholieke geloof en doorliep de lagere school en de MULO. Daarna schreef hij zich in op de kweekschool, waar hij in vijf jaar de hoofdakten A, B en C behaalde.

In 1966 trad hij in dienst bij het onderwijs van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, waar hij 37 jaar werkzaam was. Zijn jeugd omschrijft hij als fantastisch, al was die ook streng. Zijn vader was politieagent, waardoor er volgens hem altijd sprake was van sociale controle.

Sport speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij beoefende onder meer voetbal en basketbal en kwam uit voor de voetbalverenigingen Jong Suriname, Victoria en Sunny Boys. Daarnaast was hij supporter van het basketbalteam Ravens.

Binnen de kerk was hij eveneens actief. Zo was hij het jongste lid van de parochieraad en als jeugdleider verantwoordelijk voor de misdienaars van de Sint Bonifaciuskerk.

Verder was hij voorzitter van de fanclub van zanger Clyde Phatter en de muziekgroep Impression. Droevige momenten in zijn leven waren het overlijden van zijn moeder, een broer en een zus.

Thomas werd geboren op 5 juni 1950 te Paramaribo. Na haar geboorte groeide zij op aan de Anton de Komstraat en de Broodboomstraat. Haar ouders waren afkomstig uit Saint Lucia; haar vader stond bekend als de oudste Saint Luciaan in Suriname en overleed op de gezegende leeftijd van 105 jaar.

Ook zij doorliep de lagere school en de MULO, bezocht de kweekschool en behaalde haar hoofdakte in Handelswetenschappen. In 1971 trad zij in dienst van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, waar zij 43 jaar in het onderwijs werkzaam was. Zij gaf les op verschillende scholen en sloot haar loopbaan af als onderwijsinspecteur op een VOJ-school.

Haar jeugd omschrijft zij als positief en vol uitdagingen. Als hobby zet zij zich graag in voor anderen; zo is zij in haar kerk betrokken bij armenzorg. Daarnaast was zij actief binnen de meisjesbeweging van de Sint Bonifaciuskerk, onder meer in de padvinderij en de Mope-kring, eerst als kabouter en later als gids van het wit-gele kruis.

Ook was Thomas lid van de parochieraad van de kerk. Verdrietige momenten in haar leven waren het overlijden van haar ouders en haar zus.

Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een zogenoemd “bijlegfeestje”. Toen Alma de ruimte binnenkwam, viel zij meteen op bij Ronald. Hij raakte met haar in gesprek en al snel volgden afspraakjes om samen naar feestjes en de bioscoop te gaan.

De ouders van Alma wilden graag weten met wie hun dochter uitging en nodigden hem uit voor een kennismaking. Niet lang daarna kwamen ook beide families samen op een feestje.

Op 4 maart 1976 trad het paar in het huwelijk in de Sint Bonifaciuskerk. Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren en inmiddels zijn zij gezegend met vijf kleinkinderen.

Volgens het echtpaar ligt het geheim van hun langdurige huwelijk in doorzettingsvermogen, respect voor elkaar en een goede planning. Alma heeft daarnaast een boodschap voor jongeren: “Doe je best en zorg voor een dak boven je hoofd.”

Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk werd het echtpaar gehuldigd door de districtscommissaris van Paramaribo Midden, Ruchsana Ilahibaks. Zij overhandigde namens president Jennifer Simons een enveloppe aan het jubilerende paar. Tevens ontvingen zij een huwelijksoorkonde van het districtscommissariaat.