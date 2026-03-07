Vrouw loopt barstwond op nadat fles naar haar hoofd wordt gegooid

Een 33-jarige vrouw in Suriname heeft vrijdagavond aangifte gedaan van mishandeling, nadat tijdens een woordenwisseling aan de Coesewijnestraat een fles tegen haar hoofd zou zijn gegooid.

Volgens de verkregen informatie bevond het slachtoffer, A.W., zich samen met haar zus in gezelschap toen om vooralsnog onbekende reden een woordenwisseling ontstond tussen haar en een voor haar onbekende vrouw.

De situatie liep uit de hand toen de verdachte een fles in de richting van A.W. gooide. De fles raakte het slachtoffer, dat daarbij een barstwond aan het achterhoofd opliep.

Na het incident werd de Surinaamse politie ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het slachtoffer werd met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bij aankomst van de politie bleek de verdachte de locatie al te hebben verlaten. De politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachte.