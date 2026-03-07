Toonaangevende sitarspeler Prewien Pandohi-Mishre treedt op in Het Concertgebouw

Zanger en componist Prewien Pandohi-Mishre staat op zaterdag 19 september 2026 op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam met Anantha, een bijzondere muziekavond waarin het thema voortdurende verandering centraal staat. Samen met zijn ensemble neemt hij het publiek mee in een klankwereld waarin ontwikkeling, verstilling, emotie en vernieuwing samenkomen. Kaarten zijn hier te koop.

Tijdens het concert wordt hij begeleid door een ensemble met onder meer Aruna Angel (zang), Dilip Dhoenmoen (percussie), Hamid Behzadian (slidegitaar), Patrick Lauwerends (basgitaar) en Ronald Snijders (fluit). De combinatie van deze instrumenten zorgt voor een veelzijdig en dynamisch muzikaal programma.

Met deze productie laat Pandohi-Mishre horen hoe traditionele Indiase muziek ook in een eigentijdse vorm tot leven kan komen. In Anantha worden klassieke Indiase melodieën verweven met moderne klanken, wat zorgt voor een gelaagde en sfeervolle muzikale beleving.

De basis van het concert ligt in de Noord-Indiase klassieke en devotionele muziek, een genre waarin Pandohi-Mishre in Nederland geldt als een van de vooraanstaande vertegenwoordigers. Tegelijkertijd is er nadrukkelijk ruimte voor de Surinaams-Hindoestaanse traditie, die een belangrijk onderdeel vormt van zijn muzikale identiteit. Voor de in Suriname geboren artiest is dat erfgoed onlosmakelijk verbonden met zijn werk.

De muziek beweegt zich moeiteloos tussen verschillende stijlen en invloeden. Naast traditionele Indiase instrumenten krijgen ook akoestische gitaar, fluit en contrabas een plek in het geheel. Daarbovenop klinken invloeden uit onder meer jazz en blues, waardoor een breed en dynamisch muzikaal landschap ontstaat.

Volgens de opzet van het concert laat Pandohi-Mishre horen hoe muzikale tradities die ooit van ver kwamen, in Nederland samen zijn gekomen en zich blijven ontwikkelen. Juist die vermenging van achtergronden en stijlen geeft Anantha zijn eigen karakter.

Het resultaat is een warme, open en eigentijdse voorstelling waarin niet alleen de rijkdom van Indiase muziek hoorbaar wordt, maar ook de actuele betekenis ervan in een samenleving waarin culturen elkaar steeds opnieuw ontmoeten.

De muziekavond is een samenwerking met cultuurplatform DesiYUP. Met Anantha wordt het publiek een concert beloofd waarin traditie en vernieuwing niet tegenover elkaar staan, maar juist samen een nieuw verhaal vertellen.