President Simons: “Tot zover loopt het in de coalitie”

Ondanks dat ABOP-leider Ronnie Brunswijk meerdere malen openlijk zijn misnoegen heeft geuit over de manier waarop zijn partijgenoten bij diverse staatsbedrijven worden gecriminaliseerd en/of verwijderd, kijkt president Jennifer Simons nog positief naar de samenwerking tussen de zes partijen tellende coalitie.

“We zijn in de coalitie redelijk goed met elkaar bezig. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat is een normaal ding. We zijn met zes partijen, dus we zijn regelmatig met elkaar bezig zaken bij te stellen en te bespreken. Tot gisteren hadden we een hele goede bespreking met elkaar. Tot zover loopt het in de coalitie”, zei het staatshoofd, dat ook NDP-leider is, vrijdag op een regeringspersconferentie.

Simons merkte op dat, ondanks het feit dat er een goede verstandhouding is tussen de zes coalitieleiders, het wel te verwachten is dat men altijd mensen dingen gaat horen zeggen. Dat is volgens haar eenmaal de politiek.

Afgelopen week zei Brunswijk nog in ABC Actueel niet tevreden te zijn over de manier waarop leden van zijn partij worden behandeld. Volgens hem worden partijgenoten onterecht in een kwaad daglicht geplaatst.

“Wij zullen niet accepteren dat ABOP’ers worden gecriminaliseerd,” benadrukte hij. Over de ontwikkelingen bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) wil Brunswijk inhoudelijk niet ingaan.