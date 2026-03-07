President Simons: “Sommige zijn in behandeling en andere weet ik niet precies, want ik bel het Openbaar Ministerie niet”

Van de diverse audits die er in de afgelopen periode zijn verricht bij parastatale bedrijven, zijn enkele geconstateerde zaken bij het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) gedeponeerd. Echter, president Jennifer Simons kan zelf niet aangeven welke zaken precies door het OM worden onderzocht, aangezien zij geen staatshoofd is dat naar het OM belt.

“Sommige zijn in behandeling en andere weet ik niet precies, want ik bel het Openbaar Ministerie niet. Dus ze zijn daar en dat is de verantwoordelijkheid van het OM”, zei Simons vrijdag op een regeringspersconferentie.

Ten aanzien van de commotie die recent is ontstaan bij het Staatsziekenfonds (SZF) en de Melkcentrale (MCP), waar diverse directieleden bij betrokken zijn, stelde het staatshoofd dat daar eerst een intern onderzoek voor nodig is alvorens deze kunnen worden doorgestuurd. Simons hekelde het feit dat er een beeld is geschetst alsof het onderzoek in deze case al een jaar duurt.

“Ik heb het ook gezegd vanuit het buitenland: ik ben vrijdag weggegaan, ik heb een zaak in onderzoek genomen en aan de minister van Volksgezondheid gegeven. Tegen dinsdag leek het alsof dat ding al een jaar in onderzoek was. En dat is niet waar, want het was net begonnen.

De overheid was net begonnen en het onderzoek gaat voort, zodat wanneer dat zover is en als het nodig is, dat het dan ook naar het Openbaar Ministerie gaat”, aldus de Surinaamse president.

Simons benadrukte dat er nu wel bewijs is dat er geweldig goed werk verricht is in de afgelopen maanden bij de Melkcentrale. “Binnen vier maanden hebben we gezien hoe de productie omhoog is gegaan en hoe de schulden zijn betaald. Dus het kan wel”, aldus het staatshoofd.