Misiekaba: “1.357 Chikungunya-besmettingen; Brazilië en Frans-Guyana reageren positief op verzoek voor chemicaliën”

Het aantal Chikungunya-besmettingen is volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) opgelopen tot 1.357 labbevestigde gevallen.

Ondertussen heeft buurland Brazilië begin deze week positief gereageerd op het verzoek van Suriname. Hierdoor hoeft er niet lang meer gewacht te worden voordat de chemicaliën voor bespuitingswerkzaamheden in Suriname arriveren.

“Maar we zijn niet blijven zitten. We hebben Frans-Guyana ook om hulp gevraagd. We zijn in contact gekomen met het instituut in Cayenne dat daarover gaat. Via BIBIS hebben we ook geschreven en dat schrijven is in behandeling. Informeel heeft de ambassade ons laten weten dat er positief zal worden gereageerd op ons schrijven.

Ik wist nooit dat het zo ingewikkeld was om chemicaliën in het land te brengen. Nu ik dat weet, zal dat ons niet meer overkomen voor wat betreft het seizoen dat komt, januari komend jaar”, zei Misiekaba vrijdag op een regeringspersconferentie.

Volgens de minister is er volgens het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) in de afgelopen vijf jaren slechts één keer gespoten. Hierdoor waren de logistiek en de contacten niet in orde. Daardoor moest VWA ‘from scratch’ starten.