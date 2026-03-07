Man verschanst zich in slaapkamer terwijl belager met houwer deur aan stukken kapt

Een ruzie in Wanica is woensdag uitgelopen op een angstaanjagend incident waarbij een man zich in zijn eigen woning moest verschansen voor een gewapende belager. De verdachte, aangeduid als L.V., zou na een woordenwisseling volledig door het lint zijn gegaan en met een houwer op de aangever zijn afgestormd.

Volgens de informatie uit het politieonderzoek probeerde het slachtoffer te ontkomen door zich in veiligheid te brengen in zijn appartement aan de Braamshoopweg in Suriname. Daarmee leek de situatie nog niet voorbij, want de verdachte zou hem zijn gevolgd en zich vervolgens met geweld toegang tot de woning hebben proberen te verschaffen.

De voordeur moest het als eerste ontgelden. L.V. zou met de houwer op de deur hebben ingehakt en daarna de deur hebben opengetrapt. Voor de bewoner begon op dat moment een benauwde vlucht door zijn eigen huis. In een poging zich verder te beschermen, rende hij naar de slaapkamer en deed ook die deur op slot.

Maar ook daar stopte de aanval niet. De verdachte zou vervolgens ook op de slaapkamerdeur hebben ingehakt. Anders dan bij de voordeur lukte het hem echter niet om deze deur open te krijgen. Daardoor bleef het slachtoffer ongedeerd en wist hij zich in de ruimte schuil te houden totdat verdere hulp kon worden ingeschakeld.

De man deed op woensdag 4 maart 2026 aangifte op het politiebureau van Lelydorp wegens bedreiging, vernieling en huisvredebreuk. Naar aanleiding daarvan stelde de politie een voorlopig onderzoek in, waarna L.V. werd aangehouden.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.