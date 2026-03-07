Journalist Belfor niet toegelaten tot regeringspersconferentie; meldde eerder intimidatie en bedreigingen

Bij de gisteren gehouden persconferentie van de regering Simons/Rusland zijn enkele journalisten niet toegelaten door de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Een van hen is Journalist Joymar Belfor die al enkele jaren actief is als verslaggever en momenteel werkzaam is voor mediaplatform Chronos Times in Suriname.

Het voorval werd door het medium gemeld en op de persconferentie bevestigd door Naomie Hoever, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Ze gaf aan dat ze in de ochtend van de persbijeenkomst werd gebeld door Belfor, die aangaf dat hij zich had aangemeld voor de persconferentie.

Echter zou iemand bij de CDS hem enkele zaken hebben voorgehouden, waarbij het erop neer kwam dat hij niet werd toegelaten. Waarom Belfor is geweerd, is niet duidelijk.

Hoever zei verder dat ook zij bijna bij de poort werd geweerd. “Ik was met die meneer van Culturu, hij staat nog steeds buiten. En ook de cameraman van ATV is geweerd”, aldus de SVJ-voorzitter tijdens de persconferentie.

Opmerkelijk is dat Belfor enkele weken geleden alarm sloeg over intimidatie en bedreigingen. De journalist zei tijdens een interview met MManten Taki op de STVS (onder) dat hij al geruime tijd wordt geïntimideerd en belemmerd in de uitoefening van zijn werk als verslaggever.

Belfor gaf aan dat hij onder meer via social media wordt lastiggevallen. Zo zou hij al eerder berichten hebben ontvangen die hij als intimiderend ervaart. In 2024 zou hij hierover al stappen hebben ondernomen, al hield hij de kwestie toen grotendeels buiten de publiciteit.

Aanleiding om nu wel naar buiten te treden, is volgens Belfor een dreigbrief die hij op maandag 23 februari 2026 ontving. Hij omschreef de inhoud als ernstig en stelde dat het gaat om een bedreiging die neerkomt op een misdrijf tegen het leven gericht en te maken heeft met zijn werk voor Chronos Times.

Belfor verklaarde dat hij naar aanleiding daarvan aangifte heeft gedaan bij de Surinaamse politie. De zaak is inmiddels in onderzoek. Vanwege dat lopende onderzoek wilde hij tijdens het interview niet op alle details ingaan.

Wel maakte hij duidelijk dat de situatie grote impact op hem heeft. Volgens de journalist raakt de kwestie niet alleen hem persoonlijk, maar ook de bredere persvrijheid in Suriname. Hij vindt dat een verslaggever zonder angst of druk zijn werk moet kunnen doen.