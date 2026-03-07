Grote promotieronde binnen politiekorps: 557 agenten en officieren stijgen in rang

Bij de Politieacademie zijn vrijdag in totaal 557 politieambtenaren bevorderd naar een naast hogere rang. Daarmee kreeg een grote groep functionarissen binnen het Korps Politie Suriname officieel een nieuwe positie, verspreid over meerdere rangen binnen de organisatie.

De promotieronde betrof verschillende niveaus binnen het korps. Zo maakten 54 inspecteurs van politie 1e klasse de overstap naar hoofdinspecteur, terwijl 39 inspecteurs van politie 2e klasse werden bevorderd tot inspecteur van politie 1e klasse. Daarnaast stroomden 107 inspecteurs van politie 3e klasse door naar inspecteur van politie 2e klasse en werden 122 onderinspecteurs verheven tot inspecteur van politie 3e klasse. De grootste groep bestond uit 231 majoors van politie, die promoveerden tot onderinspecteur. Ook werden vier agenten van politie 1e klasse bevorderd tot brigadier van politie.

Voorafgaand aan de uitreiking van de bevorderingen werden de aanwezige politieambtenaren toegesproken door meerdere functionarissen. Onder hen bevonden zich de voorzitter van de politiebond, hoofdinspecteur Revelino Eijk, een vertegenwoordiger van de waarnemend korpschef, commissaris van politie Rishi Akkal, en procureur-generaal mr. Garcia Paragsingh. De afsluitende toespraak kwam van minister van Justitie en Politie mr. Harish Monorath.

De minister sprak zijn waardering uit voor de dagelijkse inzet van de politie. Daarbij stond hij stil bij de omstandigheden waaronder het korps het werk uitvoert, waaronder een tekort aan personeel, beperkte middelen en andere lastige werkomstandigheden. Volgens hem blijft de politie desondanks een onmisbare rol vervullen in het bewaken van de veiligheid in de samenleving.

Monorath benadrukte dat een bevordering volgens hem meer is dan alleen een formele of administratieve stap. In zijn visie betekent zo’n promotie ook een investering in de organisatie zelf, in de motivatie van medewerkers en in de slagkracht van het korps. Politieambtenaren die zich onderscheiden door inzet, leiderschap en vakbekwaamheid, krijgen daarmee volgens hem ook meer vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Verder gaf de minister aan zich te willen inzetten voor een betere rechtspositie en rechtsbescherming van politieambtenaren. Hij plaatste dat in een breder beleid waarbij waardering van personeel, eerlijke behandeling en passende beloning centraal moeten staan voor degenen die zich inzetten voor de veiligheid van Suriname.

Ook de uitdagingen waarmee de politie vandaag de dag te maken heeft, kwamen aan bod. Daarbij werd gewezen op de aanpak van onder meer cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad, terreinen waarop volgens de minister veel professionaliteit, moed en toewijding van politiefunctionarissen wordt gevraagd.

De korpsleiding feliciteerde de bevorderde ambtenaren met hun nieuwe rang en wenste hen succes toe in het verdere verloop van hun loopbaan. Daarbij werd de nadruk gelegd op de extra verantwoordelijkheid die met de nieuwe functie gepaard gaat en op het belang van blijvende inzet voor veiligheid en leefbaarheid in Suriname.

Na afloop van het formele gedeelte werd de plechtigheid afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.