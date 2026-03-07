Gewapende roof op 17-jarige gouddelver en maat: gouden kettingen buitgemaakt

Een 17-jarige gouddelver in Suriname en een vriend zijn vrijdagavond slachtoffer geworden van een gewapende beroving. De overval vond plaats aan de Petrusweg, waar meerdere daders de twee onder bedreiging van vuurwapens dwongen hun gouden halskettingen af te staan.

Volgens de verklaring van het slachtoffer bevond hij zich samen met vijf anderen op de kruising van de Lucasweg en de Petrusweg, ter hoogte van Mellos Kitchen, toen een zwart gelakte Toyota Vitz zonder kentekenplaten stopte. Twee gewapende mannen stapten uit en richtten hun vuurwapens op de aangever en zijn maat.

De 17-jarige droeg op dat moment een 18-karaats gouden halsketting van 35 gram. Zijn metgezel had twee 18-karaats gouden kettingen met een totale massa van 57 gram om. De overvallers eisten dat de sieraden direct werden afgegeven.

De situatie werd grimmiger toen de jonge gouddelver weigerde zijn ketting zomaar af te staan. Er ontstond een trekgevecht met een van de daders. Op dat moment stapte een derde verdachte uit het voertuig, richtte een vuurwapen op hem en dreigde hem dood te schieten als hij de ketting niet losliet. Onder die druk moest hij alsnog zijn sieraad afstaan.

Na de roof stapten de verdachten weer in de zwarte Toyota Vitz. Ze reden via de Lucasweg in de richting van de Nieuwzorgweg, sloegen daar af naar de Hiraweg en verdwenen vervolgens uit beeld.

Kort na de overval werd het slachtoffer door vrienden naar huis gebracht. Bij aankomst bleek hij niet aanspreekbaar en voelde hij zich niet goed. De politie werd gewaarschuwd en ging ter plaatse voor onderzoek. Terwijl agenten nog bezig waren, viel de jongen flauw.

Een ambulance werd daarop ingeschakeld om hem met een medische verklaring over te brengen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Uitwendig werden geen zichtbare verwondingen vastgesteld. Later liet het slachtoffer weten dat hij zich beter voelde en dat hij na behandeling door een arts weer naar huis mocht.

De daders waren volgens de aangever niet gemaskerd, maar door de plotselinge en dreigende situatie kon hij weinig details geven over hun uiterlijk. Wel is bekend dat een van de mannen geen shirt droeg en de ander wel. De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.