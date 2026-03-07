Broer betrapt zusje (12) naakt met 27-jarige man in slaapkamer

Een 16-jarige jongen in Suriname heeft afgelopen nacht bij thuiskomst zijn 12-jarige zusje naakt aangetroffen in haar slaapkamer met een 27-jarige verdachte.

Na de ontdekking waarschuwde de jongen direct zijn huisgenoten, die vervolgens de politie alarmeerde.

Op dat moment was een deel van de familie al op zoek gegaan naar de verdachte. Hij was gevlucht na de ontdekking. Zij troffen hem aan in de directe omgeving en hebben hem overgebracht naar politie Latour.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Op het bureau verklaarde het meisje wat zich die nacht zou hebben afgespeeld. De verdachte ontkent de aantijgingen.

Daarnaast verklaarde het meisje dat zij enkele jaren terug slachtoffer zou zijn geworden van seksueel misbruik door een familielid. Deze melding is eveneens in het onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 27-jarige J.F. in verzekering gesteld.