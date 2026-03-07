HomeOnderwerpenJustitie en politie2-jarig meisje bijna verdronken tijdens kinderfeest
2-jarig meisje bijna verdronken tijdens kinderfeest

-

Een 2-jarig meisje is vrijdagavond bijna verdronken in een zwembad te Leiding 16 in Suriname. Het kind werd tijdig uit het water gehaald en verkeert buiten levensgevaar.

Het slachtoffertje bevond zich samen met haar ouders op een zwemlocatie te Leiding 16, waar familieleden een kinderfeest hadden georganiseerd. De locatie was speciaal voor de gelegenheid afgehuurd.

Volgens informatie raakte het kind op een gegeven moment uit het zicht en verdween zij in het diepe gedeelte van het zwembad. Een neefje merkte dit op en wist haar snel uit het water te halen.

Het zwembad beschikt niet over een lifeguard. Na het geval werd het meisje per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. De artsen van SEH hebben vastgesteld dat zij buiten levensgevaar verkeert.

Een neef bevestigde tegenover de redactie van Waterkant.Net dat het inmiddels beter gaat met het kind. Zij krijgt momenteel zuurstof toegediend in het ziekenhuis.

De politie van Santo Boma ging na de melding eveneens naar de SEH voor onderzoek.

