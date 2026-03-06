HomeOnderwerpenJustitie en politieVIDEO: Grote brand in centrum van Nickerie
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

VIDEO: Grote brand in centrum van Nickerie

Een grote brand is vandaag rond 03.45 uur uitgebroken bij een woning aan de Emmastraat in Nickerie.

Op het moment van schrijven is het Korps Brandweer Suriname met veel manschappen en materieel ter plaatse om het vuur te blussen. Er is sprake van een enorme vlammenzee.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

De politie is ook op locatie om de orde te handhaven. Zodra meer informatie bekend is, volgt een update.

Bekijk hieronder een video van de situatie.

