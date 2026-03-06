HomeOnderwerpenJustitie en politieTwee gezinnen op straat na verwoestende woningbrand door kortsluiting
Twee gezinnen op straat na verwoestende woningbrand door kortsluiting

-

Twee gezinnen op straat na verwoestende woningbrand in Paramaribo Noord
Foto via R.C.

Twee gezinnen zijn dakloos geworden na een felle woningbrand in Paramaribo Noord. De brand brak uit op de hoek van de Grietjebiestraat en de Lepelbekstraat in Suriname en legde de woning volledig in de as.

Het vuur ontstond in een hoogbouwwoning waar beide gezinnen verbleven. Volgens de bewoners begon de brand op de bovenverdieping. De bewoners van het benedengedeelte werden opgeschrikt door een harde knal, waarna het pand vrijwel direct in lichterlaaie stond.

De woning, die ongeveer 8 bij 9 meter groot was en deels uit hout en steen bestond, kon niet worden gered. Uit voorlopige informatie van de Surinaamse brandweer blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan bij een vriezer op de bovenverdieping, mogelijk als gevolg van kortsluiting.

Ondanks de snelle uitbreiding van het vuur konden alle bewoners zich tijdig in veiligheid brengen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS, maar bleek niet tegen brand verzekerd.

De politie van bureau Geyersvlijt is belast met het verdere onderzoek naar de precieze toedracht van de brand. Ondertussen staan de getroffen gezinnen voor de moeilijke taak om hun leven opnieuw op te bouwen na het verlies van hun woning.

