Tsang: “Kosten ophalen vuil koppelen aan energieverbruik”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) heeft zijn plan om de vuilophaal in Suriname tegen een vergoeding te laten plaatsvinden, verder uitgelegd. De betaling zal, wanneer dit plan is goedgekeurd, bij het maandelijkse elektriciteitstarief voor huishoudens moeten worden meegerekend en wel volgens een staffelmodel.

Personen die bijvoorbeeld minder dan 200 kWh aan stroom per maand gebruiken, krijgen hierdoor dan vrijstelling, omdat zij volgens de bewindsman dan ook minder vuil produceren. Degenen die maandelijks duizenden kWh aan elektriciteit gebruiken, zullen wel meer moeten betalen, aangezien het uitgangspunt is dat deze groepen dan ook voor meer afval produceren.

“De lagere huishoudens zullen we proberen om zoveel mogelijk te ontzien. Iedereen gaat een steentje moeten bijdragen indien het vuil op een correcte en duurzame manier opgehaald moet worden. Van wat ik heb gezien, is dat er minimaal een half miljard jaarlijks wordt opgebracht voor vuilophaal. En dat is subsidie die de overheid niet zal kunnen blijven dragen. En als je het duurzaam wil blijven doen, dan zal er een bijdrage moeten komen vanuit de samenleving.

Gezien de economische situatie kijken we ook naar allerlei mogelijkheden om het middels een staffelmodel te heffen. Ik had in eerste instantie gezegd om te kijken of we het via de EBS kunnen ophalen. Je zou de hoeveelheid vuil kunnen koppelen aan het verbruik. Je gaat ervan uit dat iemand of een gezin dat minder gebruikt ook veel minder vuil aan te bieden heeft. Het gaat dan voornamelijk vaak om verpakkingsmateriaal en dat soort dingen bij het inkopen”, aldus de minister.

Volgens Tsang wordt de zaak nog verder uitgezocht en moet de wetgeving hiervoor nog komen. Er volgen ook seminars en er wordt uitgekeken naar ideeën uit de samenleving, zodat er een gedragen plan kan worden gepresenteerd.

Het plan is afgekeken van andere landen en er is reeds een assessment gemaakt. De bedoeling is om een wetsvoorstel dit jaar nog naar De Nationale Assemblee (DNA) te sturen.