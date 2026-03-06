Pallets op terrein van Skyport in brand; politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Op het terrein van Skyport aan de Kwattaweg in Suriname is afgelopen nacht een partij opgestapelde pallets in brand gevlogen.

Een medewerkster van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname schakelde na de ontdekking direct de Surinaamse brandweer en vervolgens de politie in.

Door snel optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen.

In gesprek met de medewerkster werd aangegeven dat de pallets op het terrein zeer waarschijnlijk in brand zijn gestoken.

De politie van bureau Kwatta is belast met het verdere onderzoek.