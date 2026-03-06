HomeOnderwerpenJustitie en politiePallets op terrein van Skyport in brand; politie onderzoekt mogelijke brandstichting
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Pallets op terrein van Skyport in brand; politie onderzoekt mogelijke brandstichting

-

0
Pallets op terrein van Skyport in brand; politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Op het terrein van Skyport aan de Kwattaweg in Suriname is afgelopen nacht een partij opgestapelde pallets in brand gevlogen.

Een medewerkster van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname schakelde na de ontdekking direct de Surinaamse brandweer en vervolgens de politie in.

Door snel optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen.

Werken in de Caribbean

In gesprek met de medewerkster werd aangegeven dat de pallets op het terrein zeer waarschijnlijk in brand zijn gestoken.

De politie van bureau Kwatta is belast met het verdere onderzoek.

shop now

Vorig artikel
Defensie start renovatieoffensief: eerste werkzaamheden begonnen bij infanterie op Memre Buku kazerne
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival