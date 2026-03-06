Naturalis en AdeKUS willen Surinaams bos slimmer monitoren met AI

Naturalis is momenteel in Suriname om te werken aan een langdurige samenwerking met de Nationaal Zoölogische Collectie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Het doel is om krachten te bundelen en innovatieve manieren te ontwikkelen om veranderingen in het Surinaamse bos beter en sneller te volgen.

Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Centre, Vincent Kalkman en Burooj Ghani, lieten de Nederlandse ambassadeur zien hoe moderne technieken daarbij kunnen helpen. Zo wordt onder meer gewerkt met AI-gestuurde geluidherkenning: computers luisteren als het ware mee in het bos en herkennen aan dierengeluiden welke soorten aanwezig zijn.

Daarmee kan de biodiversiteit nauwkeurig worden gemonitord en kunnen veranderingen in het bos sneller en beter in kaart worden gebracht.

Het initiatief sluit aan bij de aandacht die Naturalis in Nederland momenteel vraagt voor Suriname. In het museum is namelijk de tentoonstelling ‘Het bos van Suriname’ te zien. Suriname geldt als het meest bosrijke land ter wereld, maar het bos staat onder druk.

Niet alleen planten en dieren worden bedreigd, ook de mensen die er wonen. Inheemse volken en Marrons leven al eeuwen in het bos en hebben een hechte band met de natuur, verwoord in de gedachte: “Wij zorgen voor het bos en het bos zorgt voor ons.”

De tentoonstelling vertelt het verhaal van het Surinaamse bos vanuit het perspectief van al zijn inwoners en is te bezoeken tot en met 28 februari 2027.