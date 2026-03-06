Monorath: “Het vermoeden is dat er bijkans 500 zwervers zijn in Paramaribo”

“Het vermoeden is dat er bijkans 500 zwervers zijn in Paramaribo en ze moeten ergens worden opgevangen”, zegt minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname. De bewindsman ging woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering in op de vernielingen die er worden verricht aan de Waterkant.

Volgens Monorath zijn deze vernielingen niet alleen te wijten aan vandalen, maar ook aan zwervers. Echter, de aanpak van de dak- en thuislozen vereist een clusterbenadering waarbij diverse ministeries betrokken moeten worden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) kijkt op welke manier en waar deze groep elders kan worden opgevangen, zodat zij uit de sfeer van de binnenstad worden gebracht en veilig zijn.

“Er zijn veel klachten gekomen, vooral van de Waka Pasi. De Waka Pasi heeft aangegeven dat de aanwezigheid van zwervers leidt tot minder bezoekers in het gebied. Daar zie je ook vuil en vernielingen.

Ik kan het niet specifiek alleen toeschrijven aan zwervers, maar het draagt bij aan het aangename gevoel om hier te komen verpozen als gezin, Surinamer of vooral ook als toerist. Het is een toeristisch gebied en daar moet meer aandacht aan worden besteed”, aldus de Surinaamse minister.

Het nu verwijderen van dak- en thuislozen zonder een nieuwe permanente opvang en voeding zal volgens hem niet werken, omdat de groep de volgende dag dan zelf weer naar de oude locatie zal terugkeren. Te meer omdat ze op de oude locaties ook vaak worden voorzien van voeding en drank door sociale instellingen.