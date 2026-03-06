HomeOnderwerpenJustitie en politieMedewerkster fastfoodrestaurant onderneemt suïcidepoging op werkplek
Medewerkster fastfoodrestaurant onderneemt suïcidepoging op werkplek

Spoedeisende Hulp AZP
Archieffoto - Spoedeisende Hulp AZP

Bij een fastfoodrestaurant in Zorg en Hoop in Suriname is donderdagmiddag een panieksituatie ontstaan nadat een medewerkster een suïcidepoging had ondernomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw op een gegeven moment niet meer werd gezien, waarna collega’s een zoekactie instelden. Daarbij troffen zij haar in een ruimte aan, waar zij een middel had ingenomen.

Door snel ingrijpen van collega’s kon erger worden voorkomen. Het slachtoffer werd vervolgens voor medische behandeling overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De Surinaamse politie werd over het incident geïnformeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

De vrouw is ter observatie opgenomen. Volgens verkregen informatie zou het motief in de relationele sfeer liggen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)

