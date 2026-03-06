HomeOnderwerpenJustitie en politieMan klemgereden na nepovermaking; gestolen elektronica terug
Man klemgereden na nepovermaking; gestolen elektronica terug

Foto ter illustratie

Een 43-jarige man is donderdag door de leden van het Quick Response Team klemgereden aan de Nieuwzorgweg in Suriname, na een oplichtingszaak bij een elektronicabedrijf. De aanhouding volgde na gericht speurwerk en informatie van de opsporingsteams CTIU en SIGMA.

De verdachte deed zich voor als klant en plaatste via WhatsApp een bestelling van meerdere Samsung Smart TV’s en JBL Partybox-speakers ter waarde van 5.135 USD. Hij stuurde een vervalst betalingsbewijs en liet de goederen door een chauffeur ophalen bij het magazijn aan de Nadiastraat.

Toen de directeur het overmakingsbewijs bij de bank controleerde, bleek het rekeningnummer niet te bestaan. Hierop werd direct aangifte gedaan.

Niet lang daarna wist de politie het voertuig te traceren en de verdachte aan de Nieuwzorgweg klem te rijden. De buit is inmiddels teruggevonden.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over de verdere vervolging.

