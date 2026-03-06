Ied-ul-Fitre nationale vrije dag in Suriname op vrijdag 20 maart

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname heeft vandaag bekend gemaakt dat vrijdag 20 maart 2026 is vastgesteld als Ied-ul-Fitre-dag en een nationale vrije dag is.

Ied-ul-Fitre, in Nederland vaak ook Suikerfeest genoemd, markeert het einde van de vastenmaand ramadan. Het feest staat in de islam bekend als het moment waarop een maand van vasten, gebed, bezinning en liefdadigheid wordt afgesloten.

Ied-ul-Fitre ook wel Eid al-Fitr wordt wereldwijd gevierd aan het begin van Shawwal, de maand die volgt op de maand ramadan.

Voor veel families is het een dag van gebed, samenzijn en dankbaarheid. Mensen trekken vaak mooie kleding aan, bezoeken familie en vrienden en delen eten met elkaar. Ook liefdadigheid en aandacht voor anderen spelen rond deze dag een belangrijke rol.

Met de officiële vaststelling van de feestdag komt er voor velen dus een bijzonder slot aan de ramadan. Vrijdag 20 maart staat daarmee in het teken van viering, verbondenheid en een frisse nieuwe start na een maand van discipline en bezinning.