Del Castilho: "Landveld moet discussie met politieke top durven aangaan over RvC-voordrachten"

Raymond Landveld
Beeld (c) Raymond Landveld

Het is voor DA ’91 – voorzitter Angelic del Castilho onacceptabel dat TCT-minister Raymond Landveld de kritiek op de vele ondeskundige RvC-benoemingen in Suriname aanduidt als een besluit van de politieke top en dat hij daar niets aan kan doen. “

“Dan val ik bijna van mijn stoel. Want de minister is de beleidsmaker en hij is verantwoordelijk dat die RvC’s goed gaan functioneren. Dus hij kan daadwerkelijk eisen stellen dat de mensen met de nodige deskundigheid daar moeten zijn. Hij moet die discussie durven aangaan. Aan de politieke top moet hij dat zeggen.

En als hij daarnaast nog zegt dat we rekening moeten houden met de politieke cultuur. Dan zeg ik: amen, we zijn terug bij waar we begonnen zijn. Er is niets veranderd. Want het is aan de minister, DNA-leden en de Surinaamse president om die politieke cultuur te doorbreken”, zei Del Castilho in het programma ABC Actueel.

Werken in de Caribbean

Volgens de politica komt Landveld ook voort uit de politieke top en is hij de politiek verantwoordelijke. DA ’91 gelooft erin dat een minister dan gewoon aan de bestuurstafel kunnen zeggen dat die niet op deze manier werkt wanneer hij ondeskundigen krijgt voorgedragen voor benoeming.

“De minister is politiek verantwoordelijk en niemand anders. Niet zijn partijvoorzitter is verantwoordelijk voor zijn ministerie”, aldus Del Castilho. Volgens haar kunnen sommige dingen wel snel. Alleen moeten functionarissen bereid zijn om de consequenties daarvan te dragen.

