Defensie start renovatieoffensief: eerste werkzaamheden begonnen bij infanterie op Memre Buku kazerne

Het ministerie van Defensie in Suriname is gestart met de eerste renovatiewerkzaamheden die voor 2026 op de planning staan. De aftrap is gegeven op de Memre Buku Kazerne, waar inmiddels werkzaamheden zijn begonnen bij de infanterie van het Nationaal Leger.

Minister Uraiqit Ramsaran bracht op woensdag 4 maart een bezoek aan de locatie om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de voortgang van het project en de toestand van de aanwezige faciliteiten. Met het werkbezoek wilde de bewindsman zelf nagaan hoe de eerste fase van de renovaties verloopt en welke verbeteringen op de kazerne in uitvoering zijn gezet.

Volgens Ramsaran moet Defensie niet alleen investeren in materieel en organisatie, maar ook in de omstandigheden waarin militairen dagelijks hun werk verrichten. Goede en veilige werkomstandigheden zijn volgens hem onmisbaar voor de inzet, motivatie en verdere ontwikkeling van het personeel.

De minister benadrukte dat militairen dagelijks klaarstaan voor de veiligheid van het land en daarom ook recht hebben op een werkomgeving die hun taak ondersteunt en blijk geeft van waardering voor hun inzet. In dat licht worden de renovaties gezien als een belangrijke stap binnen de bredere ontwikkeling van Defensie.

Voor 2026 staan op meerdere Defensielocaties soortgelijke renovatiewerkzaamheden gepland. De projecten zijn bedoeld om gebouwen en faciliteiten te versterken, op te knappen en beter geschikt te maken voor veilig en professioneel gebruik.

Met deze aanpak wil het ministerie stap voor stap werken aan een betere interne infrastructuur. De renovatieprojecten moeten uiteindelijk bijdragen aan duurzame verbeteringen, niet alleen voor het personeel, maar ook voor het functioneren van de organisatie als geheel.