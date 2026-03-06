Aanhouding Rishanu Santokhi rechtmatig getoetst; blijft voorlopig in arrest

De rechter-commissaris in Suriname heeft vrijdag de inverzekeringstelling van Rishanu Santokhi rechtmatig getoetst. Dat bevestigt zijn advocaat Irvin Kanhai tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Volgens Kanhai heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen zijn cliënt wegens smaad, laster en opruiing. De raadsman beschikt momenteel nog niet over het strafdossier en kan daarom inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Eerder werd bekend dat de aangifte tegen Santokhi volgde nadat hij in een radioprogramma scherpe uitlatingen deed over het OM en het instituut beschuldigde.

Ook zijn vader, voormalig president Chandrikapersad Santokhi, en andere prominente figuren werden door hem bekritiseerd. Volgens Kanhai hebben zij zelf geen aangifte gedaan.

Met de beslissing van de rechter-commissaris blijft Rishanu Santokhi voorlopig in arrest.