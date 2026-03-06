HomeOnderwerpenJustitie en politieAanhouding Rishanu Santokhi rechtmatig getoetst; blijft voorlopig in arrest
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Aanhouding Rishanu Santokhi rechtmatig getoetst; blijft voorlopig in arrest

-

0
Rishanu Santokhi
Rishanu Santokhi

De rechter-commissaris in Suriname heeft vrijdag de inverzekeringstelling van Rishanu Santokhi rechtmatig getoetst. Dat bevestigt zijn advocaat Irvin Kanhai tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Volgens Kanhai heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen zijn cliënt wegens smaad, laster en opruiing. De raadsman beschikt momenteel nog niet over het strafdossier en kan daarom inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Eerder werd bekend dat de aangifte tegen Santokhi volgde nadat hij in een radioprogramma scherpe uitlatingen deed over het OM en het instituut beschuldigde.

Werken in de Caribbean

Ook zijn vader, voormalig president Chandrikapersad Santokhi, en andere prominente figuren werden door hem bekritiseerd. Volgens Kanhai hebben zij zelf geen aangifte gedaan.

Met de beslissing van de rechter-commissaris blijft Rishanu Santokhi voorlopig in arrest.

Rishanu Santokhi bij aankomst op Zanderij aangehouden

shop now

Vorig artikel
Man en vrouw overlijden kort na elkaar op dezelfde dag
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival