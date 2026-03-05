Vrouw die politieman van mishandeling beschuldigt op verzoek advocaat Nibte vrijgelaten; geen sprake van valse aangifte

De 26-jarige Aliza P. is donderdag door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld. Ze werd maandag aangehouden nadat zij aangifte had gedaan tegen haar ex-partner, politieman Liciano W. (27).

Haar advocaat, Maureen Nibte, had een verzoek tot invrijheidstelling ingediend bij de rechter-commissaris. De raadsvrouw geeft aan dat uit het onderzoek is gebleken dat er nimmer sprake is geweest van een valse aangifte.

De vrouw had inderdaad bij Onderzoek Personeelszaken (OPZ) aangifte gedaan tegen de man ter zake van mishandeling. Daarbij heeft zij ook bewijzen van opgelopen letsel overgelegd.

Vanwege verschillende redenen heeft de vrouw de aangifte echter later ingetrokken. Zij wilde ook niet dat hij zijn baan als politieman zou kwijtraken.

“De man doet thans voorkomen alsof de intrekking van de aangifte door de vrouw een valse aangifte zou betreffen,” aldus de raadsvrouw. Nibte gaf aan dat de detentie van haar cliënt disproportioneel is, mede gelet op het relationele karakter van het conflict en het feit dat haar cliënt zelf ook slachtoffer is geweest van geweld door de aangever.

De advocaat voegde daaraan toe dat de aanhouding van haar cliënt viraal is gegaan op sociale media. Volgens haar is de vrouw daarbij reeds publiekelijk veroordeeld, bespot en als dader bestempeld, nog voordat een rechter zich over de zaak heeft uitgesproken. Dit heeft de impact van haar vrijheidsbeneming volgens de raadsvrouw onevenredig verzwaard.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie besloot daarop vandaag om Aliza onmiddellijk in vrijheid te stellen.