Tsang over ruil ministerschap voor ambassadeurspost China: “Dat is klinkklare onzin”

minister Stephen Tsang

“Dat is klinkklare onzin”. Zo reageerde minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering op geruchten dat hij binnenkort zijn ministersfunctie zal verruilen voor een ambassadeurspost in de Volksrepubliek China.

Volgens het gerucht zou dan Vijay Chotkan zijn plaats innemen op OWRO. Tsang merkte op dat er vaak dit soort valse berichten worden verspreid op sociale media en dat ook bepaalde mediahuizen deze geruchten helpen verspreiden.

Het is overigens niet de eerste keer dat er gesproken wordt over de vervanging van Tsang. Twee weken terug beweerde ook vakbondsleider Donovan Grep gehoord te hebben dat de bewindsman binnenkort wordt gereshuffeld.

Werken in de Caribbean

Tsang stelde niet op de hoogte te zijn van zijn eventuele reshuffling en dat Grep dan kennelijk meer informatie heeft dan hij. “Ik werk in ieder geval tot de dag dat ik minister af ben”, zei de minister toen.

