Rishanu Santokhi wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris

Rishanu Santokhi, de zoon van voormalig president Chandrikapersad Santokhi, zal vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Suriname. Dit in verband met een onderzoek naar smaad en laster.

Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag 3 maart na zijn aankomst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven door de Surinaamse politie aangehouden en overgebracht naar de afdeling Kapitale Delicten, in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM).

De verdenking houdt verband met uitspraken die Rishanu in november vorig jaar zou hebben gedaan tijdens een radioprogramma, waarbij hij het openbaar gezag, zijn vader en andere prominente personen beschuldigde.

Naar aanleiding van deze uitlatingen heeft de leiding van het OM aangifte tegen hem gedaan wegens smaad en laster. Na afstemming met het OM werd Rishanu in verzekering gesteld.

Volgens informatie van de redactie van Waterkant.Net heeft hij advocaat Benito Pick in de arm genomen. Vrijdag zal de rechter-commissaris beslissen over zijn verdere inverzekeringstelling.