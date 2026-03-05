Minister Monorath: “Buschauffeurs die slordig rijden riskeren dat hun rijbewijs wordt ingevorderd”

Buschauffeurs die zich niet correct in het verkeer opstellen, zullen voortaan geen waarschuwing meer van de politie krijgen. “Het beleid zal driesporig zijn. U gaat niet meer alleen worden gewaarschuwd, maar uw rijbewijs wordt nu ingevorderd.

Er is een registratie en de richtlijnen moeten nog uitkomen, maar ik meld u nu al dat als u zich niet houdt aan de voorschriften, slordig blijft rijden, op voetpaden rijdt en mensen van hun sokken rijdt.

Buschauffeurs hebben een extra taak om te zorgen voor niet alleen de veiligheid in het verkeer, maar ook van hun passagiers”, zei justitie-minister Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman benadrukte dat hij volgende week een brief naar zijn collega van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zal sturen waarin hij zal vragen om ook de vergunning van bushouders die zich niet aan de regels houden, in te trekken. Deze personen zullen dan in ieder geval voor een aantal jaren niet meer over een busvergunning kunnen beschikken.

“Zodat wij in elk geval kunnen werken aan veilig verkeer vanuit dat gedeelte van die bussen”, aldus de minister, die ook van plan is om al zijn collega’s te vragen om de training defensive driving op alle ministeries in te voeren.