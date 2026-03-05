Man aangehouden na diefstal iPhone tijdens Phagwa-feest op Onafhankelijkheidsplein

De 42-jarige verdachte R.G. is na intensief speurwerk door de Surinaamse politie aangehouden aan de Pierpontweg. De aanhouding volgde na uitgewerkte informatie van de CTIU en Sigma.

Aanleiding voor het onderzoek was een aangifte van de 27-jarige G.K., die meldde dat haar mobiele telefoon was gestolen. Het incident vond plaats op dinsdag 3 maart tijdens de viering van het Phagwa-feest op het terrein van het Onafhankelijkheidsplein aan de Waterkant. De buit betrof een Apple iPhone 15 Pro.

Volgens de aangeefster bevond zij zich rond 21.15 uur op het Onafhankelijkheidsplein, waar zij samen met haar moeder, broertje en familieleden uit Nederland het feest bezocht. De groep had tafels gereserveerd. Nadat zij het terrein was binnengekomen, legde zij haar mobiele telefoon op de tafel en ging vervolgens dansen.

Voor het evenement was het Onafhankelijkheidsplein ingedeeld in een boven-VIP, een beneden-VIP, een podium en een dansvloer. Tussen de beneden-VIP en de dansvloer was een hekwerk geplaatst. De aangeefster bevond zich op het gedeelte van de beneden-VIP.

Toen zij op een gegeven moment haar telefoon wilde pakken, bleek het toestel bij terugkeer naar de tafel te zijn verdwenen. Ondanks een zoektocht op de locatie kon zij haar telefoon niet terugvinden. Pogingen om het toestel te bellen mislukten, omdat de telefoon inmiddels was uitgeschakeld.

Nadat de vrouw rond middernacht thuis was aangekomen, probeerde zij via haar Apple-ID haar toestel te traceren. Daarbij zag zij dat de telefoon zich in de omgeving van Helena Christina bevond. De volgende ochtend controleerde zij de locatie opnieuw en bleek het toestel zich in de buurt van de Indira Gandhiweg te bevinden.

De vrouw besloot daarop aangifte te doen. Na verder onderzoek en verkregen informatie van CTIU en Sigma werd de verdachte woensdagavond door leden van het Quick Response Team opgespoord en aangehouden aan de Pierpontweg.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het verdere verloop van de zaak beslist. De gestolen telefoon is inmiddels teruggevonden.