‘Hij groette niet iedereen’: ruzie op Phagwa-familiefeest eindigt in steekpartij

Een jaarlijks terugkerend Phagwa-familiefeest aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname is woensdag 4 maart 2026 volledig uit de hand gelopen, nadat een 25-jarige man zijn zwager met een scherp voorwerp in de borststreek stak.

De aanleiding blijkt volgens het voorlopige politieonderzoek opmerkelijk: een vriend van de zwager groette slechts enkele aanwezigen en zou de gastheer hebben genegeerd.

De politie van bureau Livorno ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Uit de eerste bevindingen komt naar voren dat het om een Phagwa-bijeenkomst ging die ieder jaar bij een ander familielid thuis wordt gehouden. Dit keer vond het feest plaats bij de verdachte D.D. (25), die via zijn vrouw aan de familie verbonden is.

Op een bepaald moment arriveerde de broer van zijn vrouw, S.G. (48), samen met een vriend. Die vriend groette volgens de politie niet iedereen en liet de verdachte daarbij links liggen. Dat schoot bij D.D. in het verkeerde keelgat. Hij sprak zijn zwager daarop aan, waarna een woordenwisseling ontstond.

De ruzie leek even te bedaren toen de zwager vertrok, maar kort daarna keerde hij terug en laaide de woordenwisseling opnieuw op. Vervolgens liep D.D. naar binnen, pakte een scherp voorwerp en daagde zijn zwager uit. Niet lang daarna bracht hij hem volgens de politie een steekwond toe in de borststreek.

De verdachte werd op de plek aangehouden en direct in de boeien geslagen. Het scherpe voorwerp is daarna op zijn aanwijzing teruggevonden. Het slachtoffer werd door familieleden met eigen vervoer naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht en is in kritieke toestand opgenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is D.D. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.