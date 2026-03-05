Familie herkent kleding: gevonden stoffelijke resten Klaaskreek zijn van vermiste gouddelver

Een 31-jarige man deed onlangs aangifte bij de politie in Suriname van de vermissing van zijn neef, de 26-jarige Jackson Pomba. Volgens de aangever vertrok Jackson op maandag 9 februari naar Klaaskreek om daar als gouddelver te werken.

Sindsdien keerde hij niet terug naar huis en ontbrak elk contact met de familie.

Ten tijde van zijn vertrek was Jackson gekleed in een zwarte lange jeansbroek, een lichtblauw T-shirt en zwarte slippers. Hij had tevens een tas met opschrift Balenciaga bij zich.

Afgelopen zondag werd de aangever telefonisch benaderd door zijn zus met de mededeling dat Jackson vermoedelijk zou zijn overleden en dat zijn lijk in Brokopondo was aangetroffen. Hij twijfelde aan deze informatie.

Later las hij op de Facebookpagina van Waterkant.Net echter dat er een stoffelijke resten van een mogelijke verdachte was aangetroffen te Klaaskreek. Volgens het Korps Politie Suriname rees bij de wetsdienaren, die na de melding de plek aandeden voor onderzoek, het vermoeden dat het zou gaan om een verdachte die na het plegen van een strafbare feit op de vlucht was geslagen.

Op een pagina van de Surinaamse politie, waren ook foto’s geplaatst van kledingstukken en een zwarte tas die door de politie van Brokopondo waren aangetroffen.

Aan de hand van deze foto’s kon de aangever direct bevestigen dat de kledingstukken en de tas toebehoorden aan Jackson en dat het aangetroffen lichaam dat in verre staat van ontbinding verkeerde, zeer waarschijnlijk daadwerkelijk dat van zijn neef is.

De politie onderzoekt de zaak verder en moet nog officieel uitsluitsel geven over de toedracht van het geval.