Drie verdachten vrij in zaak miljoenenfraude bij Melkcentrale N.V.

In de omvangrijke fraudezaak rond de Melkcentrale in Suriname zijn donderdag drie verdachten in vrijheid gesteld. Daartoe werd besloten nadat de rechter-commissaris een vijfde vordering tot verlenging van de bewaring had afgewezen.

De zaak diende voor een verdachtenverhoor in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek (GVO). Tijdens de zitting probeerde het Openbaar Ministerie opnieuw de bewaring van de verdachten te verlengen.

Advocaat Chandra Algoe voerde verweer namens haar cliënt S.V. Volgens haar blijkt uit verschillende verklaringen in het dossier, waaronder die van de nieuwe directeur van de Melkcentrale, dat het aandeel van haar cliënt in de vermeende fraude minimaal zou zijn geweest. Ook een medeverdachte zou hebben verklaard dat S.V. slechts één keer bij de handelingen betrokken was.

Hoewel het strafdossier inmiddels aanzienlijk is uitgebreid, bleef de rol van S.V. volgens de verdediging beperkt. Algoe verzocht de rechter-commissaris daarom de gevorderde vijfde bewaring af te wijzen.

De zaak werd behandeld door rechter-commissaris Roy Elgin, die het verweer honoreerde en de bewaring van S.V. afwees. De verdachte werd daarop onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Ook twee andere verdachten, A.M. en S.A., cliënten van advocaat Irvin Kanhai, mochten naar huis. Hun aanhouding werd eveneens door de rechter-commissaris opgeheven.

Het onderzoek naar de vermeende fraude bij de Melkcentrale loopt nog. Verdere vervolgstappen van het Surinaamse Openbaar Ministerie worden in de komende periode verwacht.

Volgens het onderzoek zou de fraude al in 2018 zijn begonnen. Meer dan 4.000 zakken melkpoeder met een totale waarde van ruim SRD 17 miljoen zouden uit het magazijn van de Melkcentrale N.V. zijn verdwenen. De goederen zouden vervolgens met koeltrucks zijn doorverkocht aan winkeliers, terwijl tekorten administratief werden weggemoffeld om de boekhouding sluitend te laten lijken.