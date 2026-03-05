BODO party vrijdag 27 maart 2026 in Almere

De gezellige BODO PARTY is dit jaar terug in The Vibe Partycenter te ALMERE! Op VRIJDAG 27 maart 2026 wordt het weer een avond vol onvergetelijke muziek en geweldige vibes, allemaal gehost in de gezellige setting van Partycenter The Vibe.

De live muziek wordt deze avond verzorgd door ISJE & FRIENDS, WIETJE & FRIENDS en MAYLI, die je meenemen op een muzikale reis vol energie en plezier! Tussendoor draait top DJ STAN de lekkerste nummers van toen en nu!

TWEE KAARTEN VOOR 20 EURO

Losse kaarten zijn 12,50 euro per stuk MAAR er zijn online voordelige DUO-tickets hieronder te koop: twee personen voor slechts 20 euro! Dus verzamel je vrienden en maak je klaar voor een avond vol ongeëvenaarde entertainment. Kaarten haal je hier online. Op de avond zelf zijn er vanaf 21.00u ook kaarten te koop aan de deur voor 15 euro.

LIEVER EEN VIP TAFEL? Bel of app naar 06-29107683 voor info en regel je eigen plek met tafel en stoelen, in het afgesloten vipgedeelte naast het podium.

BODO PARTY ALMERE

VRIJDAG 27 maart 2026

21.00u – 03.00u

The Vibe Partycenter

Transistorstraat 60, Almere

Muziek: Isje & Friends, Wieyje & Friends, Mayli, DJ Stan

Catering aanwezig

Info telefonisch of Whatsapp 06-29107683

Toegang vanaf 18 jaar

Dresscode: geen petjes en sportkleding