Bennie Miranda: “Santokhi, a boi fu yu na wan crimineel ooktu”

Criticus en voormalige VHP-propagandist Bennie Miranda neemt geen blad voor zijn mond en stelt dat VHP’ers al jaren heilig speelden en hun mond vol hadden over personen als Desi Bouterse, Dino Bouterse en Ronnie Brunswijk, waarbij al deze personen vaker als criminelen zijn aangeduid.

Nu behoort Rishanu Santokhi, de zoon van parlementariër en oud-president Chan Santokhi, volgens Miranda ook tot deze groep ‘criminelen’.

“Santokhi, a boi fu yu na wan crimineel ooktu. Wat hebben de VHP’ers nu over deze zaak te zeggen?”, stelt Miranda in een FB-video.

Rishanu werd in de nacht van maandag op dinsdag 3 maart na zijn aankomst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven door de Surinaamse politie aangehouden. De verdenking houdt verband met uitspraken die Rishanu in november vorig jaar zou hebben gedaan tijdens een radioprogramma, waarbij hij het openbaar gezag, zijn vader en andere prominente personen beschuldigde.

Naar aanleiding van deze uitlatingen heeft de leiding van het OM aangifte tegen hem gedaan wegens smaad en laster. Rishanu zal vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Suriname.

Miranda stelt dat het recht voor iedereen geldt en noemt het karma wat er nu met Santokhi en de VHP is gebeurd.