AZP slaat alarm: drie lichamen al langer dan zes weken in mortuarium – familie dringend gezocht

In het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) liggen momenteel drie lichamen die al langer dan zes weken zijn opgebaard. In een oproep worden familieleden en verwanten dringend gevraagd om zich binnen twee weken na dagtekening te melden, zodat de formaliteiten voor begrafenis of crematie in gang kunnen worden gezet.

Op de lijst staat onder meer Gracia Roberto Abreu (man), van Cubaanse afkomst. Volgens de vermelding is hij in het AZP overleden. Zijn datum van binnenkomst in het mortuarium is 07 juli 2025 en als geboortedatum wordt 19 januari 1973 genoemd.

Daarnaast wordt melding gemaakt van ‘Lijk X’, beter bekend als Kwasiba (man), van Hindostaanse afkomst. Hij werd volgens de oproep dood aangetroffen voor een winkelpand aan de Van Idsingastraat – Maystraat. Zijn datum van binnenkomst is 27 november 2025; de geboortedatum is onbekend.

De derde persoon op de lijst is Kailash Nankhoe (man), eveneens van Hindostaanse afkomst. Hij werd volgens de informatie dood aangetroffen in een woning aan de Kropkoolstraat. Zijn datum van binnenkomst is 20 december 2025; ook hier staat de geboortedatum als onbekend vermeld.

De autoriteiten benadrukken dat nabestaanden zich moeten melden om de afhandeling niet langer te laten stagneren. Familieleden of verwanten worden opgeroepen contact op te nemen met de Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname via 404022, of met het mortuarium van het AZP via 442222 toestel 383.