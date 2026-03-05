Alcomobilist rijdt EBS-mast kapot en slaat over de kop: “Heb pijn, help!”

Een automobilist die onder invloed van alcohol verkeerde, heeft woensdagavond een EBS-mast kapotgereden langs de Weg naar Reeberg in Suriname. Het voertuig sloeg daarna over de kop.

De bestuurder raakte gewond bij het ongeval en riep herhaaldelijk tegen voorbijgangers: “Heb pijn, help!” De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De automobilist werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het voertuig werd door een sleepdienst afgevoerd.

Op het moment van schrijven zijn technici van de EBS ter plaatse gearriveerd voor het herstellen van de aangerichte schade.