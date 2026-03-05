HomeOnderwerpenJustitie en politieAlcomobilist rijdt EBS-mast kapot en slaat over de kop: “Heb pijn, help!”
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Alcomobilist rijdt EBS-mast kapot en slaat over de kop: “Heb pijn, help!”

-

0

Een automobilist die onder invloed van alcohol verkeerde, heeft woensdagavond een EBS-mast kapotgereden langs de Weg naar Reeberg in Suriname. Het voertuig sloeg daarna over de kop.

De bestuurder raakte gewond bij het ongeval en riep herhaaldelijk tegen voorbijgangers: “Heb pijn, help!” De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De automobilist werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het voertuig werd door een sleepdienst afgevoerd.

Werken in de Caribbean

Op het moment van schrijven zijn technici van de EBS ter plaatse gearriveerd voor het herstellen van de aangerichte schade.

shop now

Vorig artikel
Tsang over ruil ministerschap voor ambassadeurspost China: “Dat is klinkklare onzin”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival