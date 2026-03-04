HomeOnderwerpenJustitie en politieVoertuig in brand gevlogen na aanrijding Commissaris Weythingweg, drie gewonden afgevoerd
Voertuig in brand gevlogen na aanrijding Commissaris Weythingweg, drie gewonden afgevoerd

Twee personenauto’s zijn vandaag iets na middernacht hard met elkaar in botsing gekomen aan de Commissaris Weythingweg in Suriname. Eén van de voertuigen is daarbij in brand gevlogen.

De politie en brandweer kregen een melding van het voorval nabij de Chanweg en rukten uit. Bij aankomst kon de brandende auto niet meer worden gered.

Drie personen zijn gewond geraakt en per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Op het moment van schrijven is de oorzaak van de aanrijding nog onbekend.

Beide wagens zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Hieronder is een foto van de andere betrokken auto te zien.

