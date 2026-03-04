Twee aanhoudingen na knokpartij bij supermarkt te Atjoni

Een ogenschijnlijk onbenullig verzoek bij een supermarkt in Atjoni is zondagmiddag 1 maart 2026 uitgemond in een vechtpartij die de politie in Suriname tot twee aanhoudingen dwong. De aanleiding was opmerkelijk simpel: een man wilde zijn mobiele telefoon opladen bij een Chinese winkelier, maar kreeg nul op het rekest. Wat daarna volgde, escaleerde in enkele minuten van irritatie naar geweld.

Volgens het voorlopige politieonderzoek stapte de man de winkel binnen met de vraag of hij zijn mobiel mocht opladen. Toen de winkelier weigerde, vroeg hij om een plastic zak. Ook die kreeg hij niet. Daarop nam de man zelf een plastic zak van de toonbank en liep naar buiten, waar hij begon tekeer te gaan.

De winkelier bleef niet binnen. Samen met een arbeider ging hij de man achterna om hem aan te spreken op zijn gedrag. Buiten liep de confrontatie direct uit de hand en ontstond een gevecht. Op dat moment kwam ook de broer van de man ter plaatse. Die zou zich in de ruzie hebben gemengd en de arbeider hebben geslagen.

De situatie liep dusdanig uit de hand dat het politiebureau Atjoni een melding kreeg van een vechtpartij bij supermarkt Alu. Agenten gingen naar de locatie en startten ter plekke het onderzoek. Uiteindelijk werden zowel de man als de arbeider aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De broer van de man, die volgens de politie de arbeider sloeg, is na het incident gevlucht en wordt nog gezocht. De Surinaamse politie meldt dat het onderzoek voortduurt.