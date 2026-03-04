Tragisch vervolg: ook echtgenote van percussionist Santosh Bhairo overleden

Het overlijden van de bekende percussionist Santosh Bhairo (32) van muziekformatie Freestyle op zaterdag 28 februari in Suriname heeft een tragisch vervolg gekregen. Zijn echtgenote, Santoesha Mangroe (31), is eveneens overleden.

Er wordt beweerd dat de vrouw, vóór het overlijden van haar man, een zelfmoordpoging had ondernomen. Zij werd gebracht voor medische behandeling, maar uiteindelijk heeft zij het, net als haar man, niet overleefd.

Santosh verscheen afgelopen week in een livevideo op Facebook, opgenomen vanuit een auto, waarin hij zichtbaar geëmotioneerd was. Op een bepaald moment was te zien dat hij een verdelgingsmiddel innam, waarna een omstander de situatie opmerkte en ingreep. De percussionist werd voor medische behandeling gebracht, maar overleefde het niet.

Het motief achter de daad van het echtpaar is niet bekend. Waterkant.Net verneemt dat ze zes jaar getrouwd waren en twee minderjarige kinderen achterlaten.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 uur).