Suriname U-20 wint van El Salvador, maar mist kwalificatie op één doelpunt

De U-20 mannenvoetbalselectie van Suriname (Natio) heeft dinsdag 3 maart de vijfde en tevens laatste wedstrijd van de Concacaf-kwalificatie in Nicaragua met 2-0 gewonnen van El Salvador. Ondanks de overwinning heeft de Surinaamse selectie zich niet gekwalificeerd voor het Concacaf U-20 Kampioenschap. El Salvador en Natio hebben na vijf wedstrijden 12 punten, maar vanwege een beter doelsaldo (13 tegenover 12 voor Suriname) is El Salvador gekwalificeerd als groepswinnaar van Groep A.

Suriname ging de rust in met een comfortabele 2-0 voorsprong, dankzij doelpunten van Xavi Dors in de 34e minuut en Gino Grootfaam in de 45e minuut. In de 57e minuut kreeg Natio een zware klap toen een speler met rood van het veld werd gestuurd. De Surinaamse selectie ging met tien man toch knap op zoek naar een extra doelpunt, maar El Salvador hield stand en de wedstrijd werd uitgespeeld zonder verdere treffers.

Het kwalificatietoernooi bestaat uit zes groepen, waarvan alleen de groepswinnaars doorgaan naar het Concacaf U-20 Kampioenschap. Daar voegen zij zich bij reeds geplaatste landen als Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama en de Verenigde Staten.

Suriname was in Groep A ingedeeld, samen met El Salvador, Belize, Grenada, Saint Martin en Frans-Guyana.

De eerste wedstrijd van Suriname eindigde in een 7-2 zege op Belize, gevolgd door een 2-0 overwinning op Frans-Guyana. Daarna werd met 2-1 verloren van Saint-Martin, waarna werd herpakt met een overtuigende 4-0 winst op Grenada. De reeks werd afgesloten met een 2-0 overwinning op El Salvador.