Mathoera: “Mensen die president, minister of directeur willen worden moeten niet komen om te experimenteren”

Mensen die opteren om president, minister of directeur te worden moeten volgens VHP-parlementariër Krishna Mathoera niet komen om te experimenteren. “Die moeten weten wat hun verantwoordelijkheid is en wat zij hebben beloofd aan de samenleving van Suriname.

Want die samenleving rekent op jou. Zij kijkt naar jou dat je de middelen goed gebruikt, want het zijn staatsmiddelen. Dus je moet er zorgvuldig mee omgaan”, zei Mathoera in een interview op TBN.

De oud-minister noemt als voorbeeld onder andere de medische sector, waar apparaten stuk zijn, er een medicijnentekort is en veel mensen besmet zijn met het chikungunyavirus. Gezien de vele problemen binnen deze sector verdienen de instituten binnen de gezondheidssector goede bestuurders te hebben. Hieronder valt ook het Staatsziekenfonds (SZF).

“De Surinaamse regering is gekomen, heeft alle voorgaande bestuurders, waaronder directeuren en RvC’s, weggehaald. En dan verwacht je dat ze met goede, integere, eerlijke en oprechte mensen op de proppen komen die het beter gaan doen dan de voorgaande. Wat wij nu juist zien is dat mensen na vijf maanden op non-actief worden gesteld en ze moeten hun portefeuille ter beschikking stellen. En dat is triest en zielig. Dit is weer oponthoud en een achterstand, want nu moeten ze weer nieuwe directeuren gaan selecteren en inwerken”, stelt de VHP’er.

De parlementariër stelt informatie te hebben gehad dat naast de kwestie van dubbele contracten bij het SZF, er in vier maanden tijd bijna 90 nieuwe personeelsleden daar in dienst zijn genomen. Zij vraagt zich af wat de noodzaak hiertoe is geweest. Het systeem dat president Jennifer Simons heeft gehanteerd door betrokken functionarissen te vragen om de eer aan zichzelf te houden, werkt volgens Mathoera hier niet. Er zou een onderzoek moeten komen om het fijnste van de zaak verder te onderzoeken.

“Nee, het is een beetje zwak. De president moet optreden en een signaal geven dat ze dit niet accepteert. Je moet zo streng zijn hiermee dat het direct een voorbeeld is voor anderen. Als we te zacht zijn, dan gaan we dit land niet helpen”, aldus Mathoera.