Man aangehouden na dreigende Facebook-post over geweld tegen politie

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag een man aangehouden naar aanleiding van een bericht dat hij op Facebook had geplaatst waarin hij geweld tegen politieagenten leek te verheerlijken en toe te juichen.Het gaat om een Facebookgebruiker met de naam Stefanus, die volgens bronnen door de Kapitale Delicten (KD) in verzekering is gesteld.

In het bericht, dat inmiddels breed is verspreid via sociale media, schrijft de man onder meer dat hij heeft “gedroomd” over een situatie waarbij een crimineel kartel een oorlog zou beginnen tegen de politie. In dezelfde tekst refereert hij aan gebeurtenissen uit de jaren tachtig waarbij politieagenten volgens hem één voor één werden doodgeschoten nadat zij naar een politiebureau waren gebracht. Ook stelt hij dat agenten in uniform zouden moeten vrezen om over straat te lopen.

Verder schrijft de man dat hij hoopt dat zijn ‘droom werkelijkheid wordt’, omdat volgens hem het gedrag van bepaalde politiefunctionarissen moet stoppen. De uitlatingen werden door verschillende socialmediagebruikers als zeer zorgwekkend en opruiend bestempeld.

De Surinaamse politie nam de zaak serieus nadat screenshots van de Facebook-post massaal werden gedeeld. Het bericht werd gezien als mogelijk opruiend en bedreigend richting leden van het politiekorps. Naar aanleiding daarvan werd een onderzoek ingesteld door de afdeling Kapitale Delicten.

De verdachte is vervolgens opgespoord en aangehouden. Hij is in verzekering gesteld, terwijl het onderzoek naar de uitlatingen en de mogelijke strafbare feiten nog gaande is.

Volgens juridisch deskundigen kunnen dergelijke publieke oproepen of verheerlijking van geweld tegen ordehandhavers strafrechtelijke consequenties hebben, zeker wanneer deze via sociale media worden verspreid en een breed publiek bereiken. De autoriteiten benadrukken dat bedreigingen of opruiing tegen politiefunctionarissen niet worden getolereerd.