Grassalco-RvC-lid Brunswijk start kort geding tegen DTV-Express na bericht over aangifte

Burney Brunswijk, lid van de Raad van Commissarissen bij Grassalco in Suriname, heeft via zijn advocaat Iris Nazir een kort geding aangespannen tegen DTV-Express NV naar aanleiding van een publicatie van 21 januari 2026. In het artikel werd gemeld dat aangifte is gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen Grassalco-president-directeur Wensley Rozenhout en Brunswijk.

Uit documenten waarover de redactie van D-TV beschikt, blijkt dat er inderdaad aangifte is gedaan bij het Korps Politie Suriname. Volgens het bewijs van aangifte, opgesteld door het bureau Herman E. Gooding, heeft Berto Sampli, president-commissaris van het staatsmijnbouwbedrijf, op 19 januari 2026 aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, strafbaar gesteld in artikel 278 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

De aangifte is gericht tegen Brunswijk, senior legal officer bij NV Grassalco, en Rozenhout, president-directeur van het staatsbedrijf. Over deze aangifte berichtten destijds meerdere media, waaronder DTV-Express, SR Herald en Starnieuws.

Ondanks het bestaan van de aangifte heeft Brunswijk DTV-Express in kort geding gedagvaard. In de procedure wordt gesteld dat de publicatie onrechtmatig zou zijn en reputatieschade heeft veroorzaakt.

In de vordering wordt onder meer geëist dat het artikel van alle platforms wordt verwijderd en dat een rectificatie wordt geplaatst. Ook wordt gevraagd dat DTV-Express in de toekomst geen publicaties doet waarin Brunswijk met strafbare feiten in verband wordt gebracht zolang er geen officiële bevestiging van het Openbaar Ministerie is.

Verder wordt in de procedure een dwangsom van SRD 1 miljoen per dag gevorderd voor het geval niet aan een eventueel vonnis wordt voldaan.

De zaak is inmiddels ingediend bij het kantongerecht. Het is nog niet bekend wanneer de rechter het kort geding zal behandelen.