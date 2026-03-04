Droomstap richting WK 2027 lastiger na 0-2 nederlaag Natio Uma tegen Haïti

De nationale vrouwenvoetbalselectie van Suriname (Natio Uma) heeft dinsdag 3 maart in het Dr. Ir. Franklin Essed Stadion in Paramaribo met 0-2 verloren van Haïti in de Concacaf-kwalificatie.

De nederlaag komt extra hard aan omdat de Surinaamse Voetbalbond en supporters de wedstrijd vooraf neerzetten als een avond waarop Suriname thuis het verschil moest maken richting de volgende fase van het kwalificatietraject.

Op het veld bleek Haïti nét efficiënter. Volgens de wedstrijdstatistieken had Suriname wel momenten en kansen, maar Haïti was gevaarlijker in de afronding en bracht de stand in de twee helft op 0-1 stand. Kort daarna kreeg Haïti een strafschop en bracht de stand op 0-2.

Wat betekent dit voor Suriname? Simpel gezegd: de marge is kleiner geworden. Haïti pakt met deze overwinning drie belangrijke punten en zet daarmee extra druk in groep D. Suriname stond er tot nu toe redelijk voor dankzij eerdere resultaten, waaronder de 3-1 zege op Anguilla en het 2-2 gelijkspel tegen de Dominicaanse Republiek.

Voor Natio Uma betekent het verlies dat de ploeg in de resterende wedstrijden minder ruimte heeft voor misstappen. In een poule waarin doelsaldo en onderlinge resultaten zwaar kunnen meewegen, wordt het nu nóg belangrijker om punten te blijven pakken én de score zo mogelijk op te voeren.

De missie richting een historische doorbraak blijft daarmee overeind, maar de realiteit is duidelijk: wil Suriname in de race blijven voor een plek in de volgende ronde, dan zal de ploeg zich snel moeten herpakken en in de komende duels moeten leveren—zonder uitglijders.