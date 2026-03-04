DNA-leden willen spoeddebat: “Waar is het overzicht van de miljardenleningen?”

De DNA-leden Gajadien, Wang en Van Samson willen dat president Simons en minister Wijnerman van Financiën en Planning zo snel mogelijk naar De Nationale Assemblée komen voor uitleg over grote leningen in Amerikaanse dollars die de Staat recent heeft afgesloten.

Volgens hen heeft Suriname in november 2025 nieuwe leningen (obligaties) uitgegeven ter waarde van USD 1,575 miljard. De regering zei dat dit moest helpen om de staatsschuld beter te beheren en druk op de begroting te verlichten. Tegelijk zou hiermee ook een oudere lening uit 2033 worden afgehandeld en een regeling genaamd VRI worden stopgezet.

De drie parlementsleden zeggen nu dat uit internationale informatie blijkt dat die oude 2033-lening niet volledig is opgeruimd. Er zou nog ongeveer USD 274 miljoen openstaan. Ook melden zij dat de Staat voor het terugkopen van een groot deel van die oude lening ongeveer USD 431 miljoen contant heeft betaald (inclusief rente en extra premie). Zij willen weten: wat is nu precies afbetaald en wat blijft nog als risico hangen?

Daarbovenop kwam volgens hen op 26 februari 2026 nóg een extra lening: USD 265 miljoen. De DNA-leden vinden dat dit allemaal leidt tot een zware vaste last: ze schatten dat de rente alleen al rond de USD 152 miljoen per jaar ligt (nog los van andere schulden).

Hun grootste kritiek: het parlement zou vooraf geen duidelijk totaaloverzicht hebben gekregen. Ze zeggen dat ze geen compleet schriftelijk pakket hebben ontvangen waarin staat:

hoeveel schuld er na al deze leningen echt overblijft;

hoeveel rente Suriname de komende jaren moet betalen;

wat de risico’s zijn als de economie tegenvalt of de wisselkoers verandert;

en hoeveel geld er is uitgegeven aan banken, adviseurs en juristen voor deze deals.

Met de interpellatie willen ze dat de regering in gewone taal en met harde cijfers antwoord geeft op vragen zoals:

Is die oude lening uit 2033 echt afgesloten of staat er nog een deel open?

Is die VRI-regeling echt helemaal gestopt, of kunnen er later nog claims komen?

Waar is de extra USD 265 miljoen precies voor gebruikt?

Wat is de totale staatsschuld nu, en hoeveel rente moet Suriname elk jaar betalen?

Welke kosten zijn betaald aan banken en adviseurs, en hoe zijn die gekozen?

De Nationale Assemblée moet het verzoek nog goedkeuren. Als dat gebeurt, moeten de president en de minister in het parlement komen om volledig uitleg te geven over deze leningen en de gevolgen voor de staatskas.