Beschoten patiënt springt van tweede etage AZP en belandt opnieuw op Intensive Care

Een 31-jarige patiënt is afgelopen dinsdag van de tweede verdieping van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) naar beneden gesprongen en is daarna in zorgwekkende toestand opnieuw opgenomen op de Intensive Care.

Volgens het voorlopig onderzoek van de politie in Suriname, gaat het om dezelfde man die op donderdag 19 februari 2026 tijdens een ruzie op een adres aan de Verlengde Hannas Lustweg in zijn buikstreek werd beschoten. Daarbij kwam een lid van de Militaire Politie (MP) als verdachte in beeld kwam.

Het slachtoffer liep toen een schotverwonding op en werd vanaf die dag verpleegd op de Intensive Care van het AZP. Op maandag 2 maart 2026 werd hij overgeplaatst naar de tweede etage van het ziekenhuis.

De politie van bureau Munder kreeg dinsdag 3 maart de melding van het incident en stelde ter plaatse een onderzoek in. Bij aankomst troffen agenten de man in het ziekenhuis aan; hij was op dat moment niet aanspreekbaar.

De man zou op een onbewaakt moment kans hebben gezien om vanaf de tweede verdieping op het dak van de eerste verdieping te springen en vervolgens op de begane grond terecht te komen.

Na de sprong was hij niet aanspreekbaar en werd hij met spoed overgebracht voor verdere medische hulp, waarna hij opnieuw op de Intensive Care werd geplaatst. Het motief voor zijn daad is vooralsnog onduidelijk, meldt de Surinaamse politie.

In de zaak van het schietincident pleitte advocaat Algoe bij de rechter-commissaris voor vrijlating van de schietende MP’er, met een beroep op noodweer. De rechter-commissaris gelastte daarop de onmiddellijke invrijheidstelling van de MP’er.