66-jarige man op klaarlichte dag overvallen

Politie gearriveerd op locatie

Een 66-jarige man is maandagochtend overvallen op de hoek van de Wichersstraat en de Mahonylaan in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer kort voor de straatroof over de Mahonylaan liep, toen hij plotseling door een verdachte werd aangevallen. De dader rukte de tas van de man weg, waarin een mobiele telefoon en persoonlijke goederen bevonden.

Daar bleef het niet bij: de rover doorzocht vervolgens ook de broekzakken van het slachtoffer en nam een tweede mobiele telefoon mee. Tijdens de daad incasseerde de 66-jarige meerdere vuistslagen. Hij klaagde van pijn als gevolg van het geweld.

Na zijn daad sloeg de verdachte op de vlucht. Het slachtoffer riep om hulp, waarna een passerende bromfietser de Surinaamse politie inschakelde.

De politie van Centrum is na de melding ter plaatse getogen voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

