Schoten gelost op smokkelboot bij Nickerie: bootsman ontsnapt ondanks politie-ingrijpen

De Stootgroep van de politie Regio West Suriname heeft maandag 2 maart 2026 aan de westgrens in Nickerie een gerichte slag geslagen tegen smokkelpraktijken richting Guyana.

Tijdens surveillance nabij de Clarasluis langs de Corantijnrivier viel agenten een witgelakt busje op, dat direct aan een controle werd onderworpen. In het voertuig trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid kapua-vlees en alcohol aan, goederen die volgens het voorlopige onderzoek bestemd zouden zijn geweest om illegaal de grens over te gaan.

De 46-jarige R.S. werd ter plaatse aangehouden. Uit de eerste bevindingen komt naar voren dat zowel het busje als de aangetroffen goederen aan hem zouden toebehoren en dat de lading via een zogeheten backtrack-route per boot naar Guyana zou worden uitgevoerd.

Bij die boot zagen de wetsdienaren bovendien kartonnen dozen die vermoedelijk sigaretten of alcoholische dranken bevatten en die elders al zouden zijn ingeladen.

Op dat moment kreeg de operatie een opvallende wending: toen de politie werd opgemerkt, koos de bootsman met de boot in volle vaart het ruime sop. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot stoppen. Ook schoten die op de buitenboordmotor werden gelost, zouden niet het gewenste effect hebben gehad, waarna de boot wist weg te komen.

De politie heeft het busje en de onderschepte goederen in beslag genomen in het belang van het onderzoek. R.S. is overgebracht naar het politiebureau Paradise voor voorgeleiding.

Het Korps Politie Suriname benadrukt dat smokkel en economische delicten ernstige strafbare feiten zijn die de veiligheid en economie ondermijnen en dat er hard zal worden opgetreden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.