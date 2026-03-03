Reyme over vermeende corruptie: “Wat wij nu zien… a grofu!”

De recent ontdekte gevallen van vermeende corruptie waarin functionarissen van de Melkcentrale (MCP), Staatsziekenfonds (SZF) en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) betrokken zijn, heeft velen volgens A20-parlementariër Steven Reyme verrast.

“Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren daarover. We weten dat de dingen plaatsvinden en dat het niet iets is van nu. Het is iets dat altijd systematisch is gedaan door alle politieke partijen. Maar wat wij nu zien…we zouden in het Surinaams zeggen: a grofu! En dat kunnen we niet tolereren”, zei Reyme in het programma ABC Actueel.

Volgens de coalitietopper moeten mensen zich eraan vasthouden dat politiek eigenlijk bedoeld is om het algemeen belang te dienen. Hij is daarom blij dat president Jennifer Simons met haar ingrijpend handelen wel een stevig signaal heeft gegeven.

“Dat is dienstbaar leiderschap. En als je de dingen opmerkt die we hebben gezien in de afgelopen periode, dan kom je tot de conclusie dat het toch niet voldoende doorgedrongen is en dat we er ook niet voldoende invulling aan geven. Met de handelingen van de president denk ik dat er een stevig signaal gegeven is.

Als je dus dingen doet waarbij we richting niet alleen strafbaar zijn, maar ook richting openlijk onethisch en niet moreel handelen. Dan moet u een signaal krijgen dat we dat niet meer willen hebben. Want er zijn jongeren die naar ons kijken”, aldus Reyme.

De A20-voorzitter snapt dat er mensen in bepaalde politieke partijen zijn die soms vragen voor een tweede kans, zoals dat het geval was bij de in ongenade gevallen SZF-directeur Rudrakanth Oemraw die reeds tijdens zijn eerdere termijn als SZF-directeur vanwege verkeerde handelingen was bedankt bij het bedrijf.

“Je kijkt ernaar, maar in alle politieke partijen moeten mensen een code of conduct tekenen. En als je tekent…en nog erbij wilde men je binnen bepaalde partijen niet hebben…en je pleegt toch die handelingen, dan is het terecht dat de president je direct de laan uitstuurt”, aldus Reyme.